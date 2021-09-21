Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
«Арсенал» – «Болтон»: прогноз на матч 3-го тура Кубка лиги – 25 сентября 2024 года
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
«Арсенал» – «Болтон»: прогноз на матч 3-го тура Кубка лиги – 25 сентября 2024 года
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
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Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»