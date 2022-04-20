«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»

Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала

«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»