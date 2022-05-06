«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»

Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»

«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен

Яя Туре тренируется с «Лейтон Ориент» из четвертого английского дивизиона