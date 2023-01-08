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Стивенидж
Кроули Таун
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
8 января 2023, 23:04
0
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
8 января 2023, 23:04
0
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
28 марта 2018, 22:16
1
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
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Последние матчи
Все
Стивенидж
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
1 : 0
28.09.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.09.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Эксетер Сити
2 : 0
21.09.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
1 : 0
28.09.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.09.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 7 тур
Эксетер Сити
2 : 0
21.09.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 6 тур
Стивенидж
3 : 0
14.09.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 4 тур
Стивенидж
0 : 1
31.08.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 4 тур
Кроули Таун
0 : 3
31.08.2024
Барнсли
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Брайтон
4 : 0
27.08.2024
Кроули Таун

Стивенидж - Кроули Таун: обзор матча 05 апреля 2025

Стивенидж
05.04.2025, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 41 тур
- : -
Не начался
Кроули Таун
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Стивенидж - Кроули Таун
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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