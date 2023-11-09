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Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
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«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
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Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
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Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
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Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»