Питерборо Юнайтед

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
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Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Питерборо» и вышел в 1/8 финала
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»