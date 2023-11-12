Бирмингем Сити

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
Руни уволен из «Бирмингема»
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
Руни уволен из «Бирмингема»
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»