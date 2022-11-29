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Уиком Уондерерс
Уиган Атлетик
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
9 января, 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
29 ноября 2022, 14:21
0
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
18 ноября 2022, 23:04
0
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
9 января, 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
29 ноября 2022, 14:21
0
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
18 ноября 2022, 23:04
0
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
16 ноября 2022, 22:10
0
Роналду во второй раз в карьере оформил дубль после выхода на замену
2 ноября 2020, 09:21
0
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Последние матчи
Все
Уиком Уондерерс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
28.09.2024
Эксетер Сити
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.09.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
07.09.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
28.09.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.09.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
0 : 0
21.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 4 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
31.08.2024
Уиган Атлетик

Уиком Уондерерс - Уиган Атлетик: обзор матча 22 февраля 2025

Уиком Уондерерс
22.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 33 тур
- : -
Не начался
Уиган Атлетик
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Уиком Уондерерс - Уиган Атлетик
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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