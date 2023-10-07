Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Линкольн
Бертон Альбион
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
8
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
0
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
8
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
29 августа 2019, 00:22
0
«Эвертон» пропустил от клуба Д3 «Линкольна» на первой минуте
28 августа 2019, 21:56
0
Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии
20 апреля 2018, 11:44
4
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
2
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Линкольн
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 7 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
0 : 0
21.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 6 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 1
14.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
0 : 0
21.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 6 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 1
14.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 4 тур
Стивенидж
0 : 1
31.08.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 3 тур
Линкольн
4 : 1
24.08.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 7 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 6 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
0 : 0
31.08.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 3 тур
Бертон Альбион
0 : 0
24.08.2024
Стивенидж

Линкольн - Бертон Альбион: обзор матча 22 февраля 2025

Линкольн
22.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 33 тур
- : -
Не начался
Бертон Альбион
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Линкольн - Бертон Альбион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+