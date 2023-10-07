Бертон Альбион

Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
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Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут