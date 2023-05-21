«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
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Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Питерборо» и вышел в 1/8 финала