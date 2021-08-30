В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах