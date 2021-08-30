В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара