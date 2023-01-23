Уиком Уондерерс

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут