Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
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Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
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Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа