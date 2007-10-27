Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Мацюра (Комсомольск-на-Амуре)

Ростов - Динамо

27.10.2007, Суббота, 16:15 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: Совместно с fcdin.com Россия. Премьер-лига, 28 тур Ростов - Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
14 тур
23 июня, суббота 18:30 Динамо 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
17 апреля, понедельник 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 2:1 Ростов
9 тур
21 мая, суббота 18:30 Ростов 0:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Ростов 2:0 Динамо
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
1 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Ростов
12 тур
11 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Динамо
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 5:0 Ростов
Чемпионат России 2001
25 тур
23 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Динамо
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Динамо 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ростов 1:3 Динамо
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 4:0 Ростов
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Динамо
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Динамо 1:2 Ростов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Ростов 1:3 Динамо
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ростов
Чемпионат России 1996
18 тур
23 июля, вторник 00:00 Динамо 2:2 Ростов
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Динамо
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Динамо
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Динамо 2:0 Ростов
2 тур
12 марта, пятница 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Ростов 0:2 Динамо
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
...
  • Читайте нас: 