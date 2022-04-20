Шрусбери Таун

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб

Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан

«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»

Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала