Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
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Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
«Эвертон» пропустил от клуба Д3 «Линкольна» на первой минуте
Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»