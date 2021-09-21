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Уиком Уондерерс
Лейтон Ориент
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
25 сентября 2020, 14:55
0
Яя Туре тренируется с «Лейтон Ориент» из четвертого английского дивизиона
24 июля 2020, 13:49
1
Нолан назначен играющим тренером «Лейтон Ориент»
21 января 2016, 14:22
1
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Последние матчи
Все
Уиком Уондерерс
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Лейтон Ориент
0 : 0
28.09.2024
Рексхэм
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 5 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
24.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
07.09.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Лейтон Ориент
0 : 0
28.09.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 5 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
24.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Брентфорд
3 : 1
17.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 6 тур
Рединг
0 : 1
14.09.2024
Лейтон Ориент

Уиком Уондерерс - Лейтон Ориент: онлайн-трансляция 26 октября 2024

Уиком Уондерерс
26.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
- : -
Не начался
Лейтон Ориент
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Уиком Уондерерс - Лейтон Ориент
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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