Уиком Уондерерс

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб

Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан

«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»

Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»