Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»