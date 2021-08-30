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Чарльтон
Блэкпул
В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
30 августа, 23:28
21
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
11 января 2023, 00:55
0
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
23 декабря 2022, 08:40
1
В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
10 ноября 2022, 07:48
0
В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
30 августа, 23:28
21
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
11 января 2023, 00:55
0
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
23 декабря 2022, 08:40
1
В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
10 ноября 2022, 07:48
0
В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах
30 октября 2022, 11:21
3
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
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Чарльтон
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
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Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
1 : 0
28.09.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
1 : 0
28.09.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 6 тур
Шрусбери Таун
0 : 1
14.09.2024
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Англия. Первая лига, 5 тур
Чарльтон
1 : 1
07.09.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 4 тур
Рединг
2 : 0
31.08.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 1
14.09.2024
Эксетер Сити

Чарльтон - Блэкпул: обзор матча 21 сентября 2024

Чарльтон
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
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Блэкпул
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
25
William Mannion
ВР
26
Тьерри Смолл
ЛЗ
3
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
23
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
28
Аллан Кэмпбелл
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
10
Грег Доэрти
(К) ЦП
2
Кейн Рэмси
ЦП
9
Gassan Ahadme
ЦФ
29
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Блэкпул
30
Гарри Тайрер
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
(К) ЦЗ
20
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
4
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
8
Алби Морган
ЦП
7
Ли Эванс
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
25
Роб Аптер
ПВ
9
Кайл Джозеф
ЦФ
19
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Чарльтон
21
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
18
Karoy Anderson
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
22
Чукс Анеке
ЦФ
Блэкпул
1
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Сонни Кэри
ПВ
16
Джордан Роудс
ЦФ
18
Джейк Бисли
ЦФ
4-2-2-2
25
26
Смолл
5
23
Эдмондс-Грин
3
28
Кэмпбелл
6
Ковентри
10
Доэрти
2
Рэмси
29
9
4-2-2-2
30
Тайрер
4
Лоуренс-Габриэль
20
Кейси
24
Оффиа
3
Хасбэнд
8
Морган
7
Эванс
25
Аптер
22
Хэмилтон
19
Баллард
9
Джозеф
Остались в запасе
Чарльтон
Блэкпул
21
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
18
Karoy Anderson
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
22
Чукс Анеке
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Сонни Кэри
ПВ
16
Джордан Роудс
ЦФ
18
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
21
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
18
Karoy Anderson
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
22
Чукс Анеке
ЦФ
Остались в запасе
1
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Сонни Кэри
ПВ
16
Джордан Роудс
ЦФ
18
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Чарльтон - Блэкпул
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Угловые удары
4
1
Нарушения
18
12
Офсайды
2
1
Количество передач
360
365
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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