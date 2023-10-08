Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ