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Кроули Таун
Барнсли
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
17 сентября, 23:51
0
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
1
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
17 сентября, 23:51
0
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
1
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
7 ноября 2021, 13:52
0
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
8 мая 2021, 22:43
1
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Кроули Таун
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
1 : 1
28.09.2024
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Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
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Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
Барнсли
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Манчестер Юнайтед
7 : 0
17.09.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
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Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
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31.08.2024
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Англия. Первая лига, 7 тур
Бертон Альбион
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07.09.2024
Бристоль Роверс

Кроули Таун - Барнсли: обзор матча 31 августа 2024

Кроули Таун
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
0 : 3
Матч завершен
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Барнсли
12' Д. Пинес
23' А. Филлипс
45+2' А. Филлипс (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кроули Таун - Барнсли
Матч завершен
84'
Желтая карточка
Luca Connell
80'
Замена
Марк Робертс ️️️️➡️️ Донован Пинес
Замена
Ade Adeyemo ️️️️➡️️ Rushian Hepburn-Murphy
73'
68'
Замена
Vimal Yoganathan ️️️️➡️️ Kyran Lofthouse
Желтая карточка
Rushian Hepburn-Murphy
65'
Желтая карточка
Harry Forster
65'
Замена
Harry Forster ️️️️➡️️ Cameron Bragg
46'
Замена
Will Swan ️️️️➡️️ Max Anderson
46'
45' +2
ГОЛ с пенальти! 0:3! Адам Филлипс
23'
ГОЛ! 0:2! Адам Филлипс
Пас отдал Luca Connell
13'
Желтая карточка
Донован Пинес
12'
ГОЛ! 0:1! Донован Пинес
Пас отдал Кори О'Киффи
9'
Замена
Эйден Марш ️️️️➡️️ Макс Ваттерс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
1
Джо Воллакотт
ВР
28
Джош Флинт
ЦЗ
24
Toby Mullarkey
ЦЗ
12
Панутче Камара
ЦП
4
Cameron Bragg
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
6
Max Anderson
ЦП
14
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
26
Jay Williams
(К) ЦП
10
Ronan Darcy
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Барнсли
32
Джош Ирл
ЛЗ
5
Донован Пинес
ЦЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
2
Barry Cotter
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
7
Кори О'Киффи
ПЗ
18
Мэттью Крейг
ОП
8
Адам Филлипс
ЦП
48
Luca Connell
(К) ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
1
Nicholas Slonina
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Кроули Таун
16
Эдди Бич
ВР
18
Junior Quitirna
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
9
Will Swan
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Барнсли
23
Ben Killip
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
50
Келечи Нвакали
ЦП
45
Vimal Yoganathan
ЦП
3
Джон Расселл
ЦП
19
Эйден Марш
ЦФ
2-5-2-1
1
Воллакотт
28
Флинт
24
6
14
26
10
20
4
12
Камара
19
3-3-1-3
6
2
15
7
О'Киффи
18
Крейг
32
Ирл
8
Филлипс
1
36
Ваттерс
48
6
9
9
6
14
22
22
14
4
7
7
4
5
Пинес
4
Робертс
4
Робертс
5
Пинес
15
45
45
15
36
Ваттерс
19
Марш
19
Марш
36
Ваттерс
Остались в запасе
Кроули Таун
Барнсли
16
Эдди Бич
ВР
18
Junior Quitirna
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
23
Ben Killip
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
50
Келечи Нвакали
ЦП
3
Джон Расселл
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
16
Эдди Бич
ВР
18
Junior Quitirna
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
Остались в запасе
23
Ben Killip
ВР
17
Georgie Gent
ЦЗ
50
Келечи Нвакали
ЦП
3
Джон Расселл
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Кроули Таун - Барнсли
2
2
Всего ударов по воротам
0
7
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
73
27
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
2
3
Офсайды
0
1
Количество передач
198
66
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
0
2
Удары из пределов штрафной
0
5
Удары из-за пределов штрафной
0
2
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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