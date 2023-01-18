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Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
2
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
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Последние матчи
Все
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
2 : 1
07.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Мэнсфилд Таун
2 : 1
14.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 3 тур
Кембридж Юнайтед
4 : 4
24.08.2024
Блэкпул

Бристоль Роверс - Кембридж Юнайтед: обзор матча 31 августа 2024

Бристоль Роверс
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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Кембридж Юнайтед
30' P. Omochere
48' P. Omochere
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бристоль Роверс - Кембридж Юнайтед
Матч завершен
Замена
Lino Sousa ️️️️➡️️ Taylor Moore
82'
Замена
Коннор Тэйлор ️️️️➡️️ Брайант Билонго
81'
Замена
Скотт Синклейр ️️️️➡️️ Grant Ward
81'
Замена
Гэтлин О'Донкор ️️️️➡️️ Promise Omochere
77'
73'
Замена
Эммануэль Лонгело ️️️️➡️️ Дэнни Эндрю
73'
Замена
Brandon Njoku ️️️️➡️️ James Gibbons
Замена
Люк МакКормик ️️️️➡️️ Руел Сотириу
64'
58'
Замена
James Brophy ️️️️➡️️ Майкл Моррисон
57'
Замена
Daniel Barton ️️️️➡️️ Салли Кайкай
55'
Желтая карточка
Дэнни Эндрю
ГОЛ! 2:0! Promise Omochere
Пас отдал Брайант Билонго
48'
ГОЛ! 1:0! Promise Omochere
Пас отдал Люк Томас
30'
Желтая карточка
Taylor Moore
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
1
Джошуа Гриффитс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Джеймс Уилсон
(К) ЦЗ
14
Джейк Гаррет
ОП
6
Клинтон Мола
ОП
22
Kamil Conteh
ЦП
10
Руел Сотириу
ЛВ
9
Promise Omochere
ЦФ
11
Люк Томас
ЦФ
8
Grant Ward
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Кембридж Юнайтед
27
Vicente Reyes
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
(К) ЦЗ
29
Connor O'Riordan
ЦЗ
26
James Gibbons
ЦЗ
14
Кори Смит
ЦП
22
Joshua Stokes
ЦП
4
Paul Digby
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
16
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Бристоль Роверс
37
Kofi Shaw
ЦЗ
3
Lino Sousa
ЦЗ
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
19
Исаак Хатчинсон
АП
24
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Кембридж Юнайтед
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
15
Джабриль Окедина
ЦЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
1
Jack Stevens
ЦФ
7
James Brophy
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
36
Daniel Barton
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Гриффитс
27
Билонго
5
Уилсон
4
14
Гаррет
6
Мола
22
10
Сотириу
8
11
Томас
9
4-2-4
27
5
Моррисон
29
26
3
Эндрю
14
Смит
22
16
19
Ловери
11
Кайкай
4
4
3
3
4
27
Билонго
17
Тэйлор
17
Тэйлор
27
Билонго
10
Сотириу
23
МакКормик
23
МакКормик
10
Сотириу
8
7
Синклейр
7
Синклейр
8
9
24
О'Донкор
24
О'Донкор
9
3
Эндрю
45
Лонгело
45
Лонгело
3
Эндрю
5
Моррисон
7
7
5
Моррисон
26
34
34
26
11
Кайкай
36
36
11
Кайкай
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
37
Kofi Shaw
ЦЗ
19
Исаак Хатчинсон
АП
Главный тренер
Шон Норс
15
Джабриль Окедина
ЦЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
1
Jack Stevens
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
37
Kofi Shaw
ЦЗ
19
Исаак Хатчинсон
АП
Остались в запасе
15
Джабриль Окедина
ЦЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
1
Jack Stevens
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Бристоль Роверс - Кембридж Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
15
5
Офсайды
1
1
Количество передач
313
539
Сейвы
1
1
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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