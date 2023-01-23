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Блэкпул
Уиком Уондерерс
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
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Последние матчи
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Блэкпул
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 1
14.09.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
07.09.2024
Мэнсфилд Таун

Блэкпул - Уиком Уондерерс: обзор матча 31 августа 2024

Блэкпул
31.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Первая лига, 4 тур
2 : 2
Матч завершен
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Уиком Уондерерс
32' К. Джозеф
84' Д. Бисли
10' Г. МакКлири
78' Д. Удо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Блэкпул - Уиком Уондерерс
Матч завершен
89'
Замена
Тайрик Бакинсон ️️️️➡️️ Даниэль Удо
88'
Замена
Gideon Kodua ️️️️➡️️ Гэрэт МакКлири
ГОЛ! 2:2! Джейк Бисли
Пас отдал Ли Эванс
84'
Замена
Джейк Бисли ️️️️➡️️ Роб Аптер
79'
Замена
Сонни Кэри ️️️️➡️️ Оливер Норберн
79'
78'
ГОЛ! 1:2! Даниэль Удо
Пас отдал Alex Hartridge
Замена
Zachary Ashworth ️️️️➡️️ Си-Джей Хэмилтон
66'
Замена
Эллиот Эмблтон ️️️️➡️️ Эшли Флетчер
66'
Замена
Джордан Роудс ️️️️➡️️ Доминик Баллард
66'
65'
Замена
Richard Kone ️️️️➡️️ Cameron Humphreys
65'
Замена
Declan Skura ️️️️➡️️ Джек Гриммер
54'
Замена
Jasper Pattenden ️️️️➡️️ Kieran Sadlier
Желтая карточка
Ли Эванс
44'
ГОЛ! 1:1! Кайл Джозеф
Пас отдал Ли Эванс
32'
Желтая карточка
Оливер Норберн
21'
13'
Желтая карточка
Даниэль Удо
10'
ГОЛ! 0:1! Гэрэт МакКлири
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
1
Ричард О'Доннелл
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К) ЦЗ
4
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
7
Ли Эванс
ЦП
6
Оливер Норберн
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
25
Роб Аптер
ПВ
19
Доминик Баллард
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Уиком Уондерерс
1
Франко Равиццоли
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
17
Джо Лоу
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
20
Cameron Humphreys
ЦП
28
Аарон Морли
ЦП
2
Джек Гриммер
(К) ПП
11
Даниэль Удо
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
5
Alex Hartridge
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Блэкпул
30
Гарри Тайрер
ВР
34
Dan Sassi
ЦЗ
26
Zachary Ashworth
ЦЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Сонни Кэри
ПВ
18
Джейк Бисли
ЦФ
16
Джордан Роудс
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Laurence Shala
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
16
Тайрик Бакинсон
ОП
31
Jasper Pattenden
ЦП
25
Declan Skura
ЦП
24
Richard Kone
ЦФ
21
Gideon Kodua
ЦФ
3-2-2-3
1
О'Доннелл
5
Пеннингтон
3
Хасбэнд
4
Лоуренс-Габриэль
7
Эванс
6
Норберн
22
Хэмилтон
25
Аптер
9
Джозеф
11
Флетчер
19
Баллард
2-4-4
1
Равиццоли
17
Лоу
3
Харви
2
Гриммер
20
28
Морли
4
Сковен
12
МакКлири
5
23
11
Удо
22
Хэмилтон
26
26
22
Хэмилтон
11
Флетчер
14
Эмблтон
14
Эмблтон
11
Флетчер
6
Норберн
10
Кэри
10
Кэри
6
Норберн
25
Аптер
18
Бисли
18
Бисли
25
Аптер
19
Баллард
16
Роудс
16
Роудс
19
Баллард
11
Удо
16
Бакинсон
16
Бакинсон
11
Удо
23
31
31
23
2
Гриммер
25
25
2
Гриммер
20
24
24
20
12
МакКлири
21
21
12
МакКлири
Остались в запасе
Блэкпул
Уиком Уондерерс
30
Гарри Тайрер
ВР
34
Dan Sassi
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
13
Laurence Shala
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
30
Гарри Тайрер
ВР
34
Dan Sassi
ЦЗ
Остались в запасе
13
Laurence Shala
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Блэкпул - Уиком Уондерерс
2
1
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
13
Офсайды
1
3
Количество передач
418
315
Сейвы
3
6
Точность передач %
73
67
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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