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Уиком Уондерерс
Ротерхэм
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
0
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
6 апреля 2019, 18:58
0
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
6 января 2019, 19:35
0
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
6 января 2019, 18:52
3
Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед»
23 октября 2018, 23:39
5
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Уиком Уондерерс
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Шрусбери Таун
1 : 1
28.09.2024
Ротерхэм
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Ротерхэм
0 : 2
21.09.2024
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
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1 : 2
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Ротерхэм
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Бирмингем Сити
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Ротерхэм
2 : 2
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07.09.2024
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Англия. Первая лига, 4 тур
Ротерхэм
2 : 1
31.08.2024
Хаддерсфилд Таун

Уиком Уондерерс - Ротерхэм: обзор матча 24 августа 2024

Уиком Уондерерс
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
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Ротерхэм
70' C. Humphreys
87' K. Sadlier (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Уиком Уондерерс - Ротерхэм
Матч завершен
Замена
Тайрик Бакинсон ️️️️➡️️ Kieran Sadlier
90' +3
ГОЛ с пенальти! 2:0! Kieran Sadlier
87'
84'
Замена
Жозеф Унгбо ️️️️➡️️ Джо Пауэлл
83'
Замена
Джонсон Кларк-Харрис ️️️️➡️️ Джордан Хагилл
Замена
Gideon Kodua ️️️️➡️️ Гэрэт МакКлири
82'
75'
Замена
Jack Holmes ️️️️➡️️ S. McWilliams
ГОЛ! 1:0! Cameron Humphreys
Пас отдал Kieran Sadlier
70'
Замена
Аарон Морли ️️️️➡️️ M. Butcher
52'
Замена
Cameron Humphreys ️️️️➡️️ Richard Kone
52'
Замена
Джейсон МакКарти ️️️️➡️️ Джек Гриммер
46'
25'
Желтая карточка
Mallik Wilks
23'
Желтая карточка
Джейми МакКарт
Желтая карточка
Джош Сковен
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
1
Франко Равиццоли
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
17
Джо Лоу
ЦЗ
8
M. Butcher
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
2
Джек Гриммер
(К) ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
24
Richard Kone
ЦФ
11
Даниэль Удо
ЦФ
5
Alex Hartridge
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Ротерхэм
20
Диллон Филлипс
ВР
24
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
30
Джейми МакКарт
ЦЗ
22
Хаким Одоффин
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
6
Рис Джеймс
ЦП
17
S. McWilliams
ЦП
7
Джо Пауэлл
АП
8
S. Nombe
ЦФ
10
Джордан Хагилл
(К) ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Уиком Уондерерс
13
Laurence Shala
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
16
Тайрик Бакинсон
ОП
28
Аарон Морли
ЦП
20
Cameron Humphreys
ЦП
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
21
Gideon Kodua
ЦФ
Ротерхэм
1
Cameron Dawson
ВР
3
Коэн Брэмолл
ЛЗ
21
Жозеф Унгбо
ПВ
14
Александер МакДональд
ПВ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
23
Jack Holmes
ЦФ
19
Detlef Esapa Osong
ЦФ
3-2-5
1
Равиццоли
3
Харви
8
17
Лоу
4
Сковен
2
Гриммер
24
23
5
11
Удо
12
МакКлири
2-1-4-1-2
20
Филлипс
24
Хамфрис
30
МакКарт
22
Одоффин
12
6
Джеймс
17
4
Келли
7
Пауэлл
10
Хагилл
8
2
Гриммер
26
МакКарти
26
МакКарти
2
Гриммер
23
16
Бакинсон
16
Бакинсон
23
8
28
Морли
28
Морли
8
24
20
20
24
12
МакКлири
21
21
12
МакКлири
7
Пауэлл
21
Унгбо
21
Унгбо
7
Пауэлл
10
Хагилл
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
10
Хагилл
17
23
23
17
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Ротерхэм
13
Laurence Shala
ВР
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
1
Cameron Dawson
ВР
3
Коэн Брэмолл
ЛЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
19
Detlef Esapa Osong
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
13
Laurence Shala
ВР
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
3
Коэн Брэмолл
ЛЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
19
Detlef Esapa Osong
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Уиком Уондерерс - Ротерхэм
1
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
7
Офсайды
4
7
Количество передач
388
272
Сейвы
8
4
Точность передач %
75
65
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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