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Кембридж Юнайтед
Блэкпул
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
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Последние матчи
Все
Кембридж Юнайтед
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Мэнсфилд Таун
2 : 1
14.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 3 тур
Кембридж Юнайтед
4 : 4
24.08.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 1
14.09.2024
Эксетер Сити

Кембридж Юнайтед - Блэкпул: обзор матча 24 августа 2024

Кембридж Юнайтед
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 3 тур
4 : 4
Матч завершен
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Блэкпул
28' Ш. Ловери
59' Д. Эндрю
72' B. Njoku
75' Ш. Ловери
5' Д. Хасбэнд
38' Д. Хасбэнд
39' К. Джозеф
53' Д. Баллард
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кембридж Юнайтед - Блэкпул
Матч завершен
86'
Замена
Роб Аптер ️️️️➡️️ Кайл Джозеф
86'
Замена
Джордан Лоуренс-Габриэль ️️️️➡️️ Хэйден Коулсон
86'
Замена
Сонни Кэри ️️️️➡️️ Оливер Норберн
84'
Желтая карточка
Оливер Кейси
80'
Желтая карточка
Хэйден Коулсон
76'
Желтая карточка
Оливер Норберн
ГОЛ! 4:4! Шейн Ловери
Пас отдал Эммануэль Лонгело
75'
74'
Замена
Эллиот Эмблтон ️️️️➡️️ Эшли Флетчер
ГОЛ! 3:4! Brandon Njoku
Пас отдал Шейн Ловери
72'
Замена
Brandon Njoku ️️️️➡️️ Daniel Barton
71'
Замена
Эммануэль Лонгело ️️️️➡️️ Салли Кайкай
71'
62'
Замена
Джордан Роудс ️️️️➡️️ Доминик Баллард
ГОЛ! 2:4! Дэнни Эндрю
59'
58'
Желтая карточка
Элкан Бэггот
53'
ГОЛ! 1:4! Доминик Баллард
Пас отдал Кайл Джозеф
Замена
Joshua Stokes ️️️️➡️️ James Brophy
46'
Желтая карточка
Liam Bennett
45' +2
39'
ГОЛ! 1:3! Кайл Джозеф
38'
ГОЛ! 1:2! Джеймс Хасбэнд
Пас отдал Ли Эванс
ГОЛ! 1:1! Шейн Ловери
Пас отдал Дэнни Эндрю
28'
Желтая карточка
James Brophy
19'
5'
ГОЛ! 0:1! Джеймс Хасбэнд
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
27
Vicente Reyes
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
29
Connor O'Riordan
ЦЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
14
Кори Смит
ЦП
16
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
4
Paul Digby
(К) ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
36
Daniel Barton
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
7
James Brophy
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Блэкпул
1
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
20
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К) ЦЗ
7
Ли Эванс
ЦП
6
Оливер Норберн
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
19
Доминик Баллард
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Кембридж Юнайтед
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
15
Джабриль Окедина
ЦЗ
26
James Gibbons
ЦЗ
22
Joshua Stokes
ЦП
1
Jack Stevens
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
Блэкпул
13
Mackenzie Chapman
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
28
Райан Финниган
ЦП
25
Роб Аптер
ПВ
10
Сонни Кэри
ПВ
16
Джордан Роудс
ЦФ
3-1-5
27
3
Эндрю
2
29
14
Смит
19
Ловери
7
11
Кайкай
36
4
4-2-1-3
1
О'Доннелл
12
Бэггот
20
Кейси
3
Хасбэнд
15
Коулсон
7
Эванс
6
Норберн
22
Хэмилтон
9
Джозеф
11
Флетчер
19
Баллард
11
Кайкай
45
Лонгело
45
Лонгело
11
Кайкай
7
22
22
7
36
34
34
36
15
Коулсон
4
Лоуренс-Габриэль
4
Лоуренс-Габриэль
15
Коулсон
11
Флетчер
14
Эмблтон
14
Эмблтон
11
Флетчер
9
Джозеф
25
Аптер
25
Аптер
9
Джозеф
6
Норберн
10
Кэри
10
Кэри
6
Норберн
19
Баллард
16
Роудс
16
Роудс
19
Баллард
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Блэкпул
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
15
Джабриль Окедина
ЦЗ
26
James Gibbons
ЦЗ
1
Jack Stevens
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
13
Mackenzie Chapman
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
28
Райан Финниган
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
15
Джабриль Окедина
ЦЗ
26
James Gibbons
ЦЗ
1
Jack Stevens
ЦФ
Остались в запасе
13
Mackenzie Chapman
ВР
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
28
Райан Финниган
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Блэкпул
2
4
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
10
Нарушения
15
10
Офсайды
3
0
Количество передач
436
393
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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