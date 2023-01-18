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Стокпорт Каунти
Бристоль Роверс
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
12 января 2021, 00:55
0
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
12 января 2021, 00:55
0
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
19 мая 2016, 09:09
12
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
2
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Последние матчи
Все
Стокпорт Каунти
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
1 : 1
28.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
1 : 1
28.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 4 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
31.08.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 3 тур
Стокпорт Каунти
2 : 0
24.08.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
2 : 1
07.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед

Стокпорт Каунти - Бристоль Роверс: обзор матча 24 августа 2024

Стокпорт Каунти
24.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Первая лига, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бристоль Роверс
39' Л. Барри
64' К. Вуттон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Стокпорт Каунти - Бристоль Роверс
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Джейк Гаррет
Замена
Тайлер Оньянго ️️️️➡️️ Кайл Вуттон
90'
Замена
Один Бэйли ️️️️➡️️ Will Collar
90'
76'
Замена
Скотт Синклейр ️️️️➡️️ Брайант Билонго
Замена
Isaac Olaofe ️️️️➡️️ Луи Барри
73'
69'
Замена
Коннор Тэйлор ️️️️➡️️ Taylor Moore
69'
Замена
Joel Senior ️️️️➡️️ Исаак Хатчинсон
69'
Замена
Джейк Гаррет ️️️️➡️️ Grant Ward
ГОЛ! 2:0! Кайл Вуттон
Пас отдал Fraser Horsfall
64'
Замена
Джейден Феврье ️️️️➡️️ Jack Diamond
58'
49'
Замена
Руел Сотириу ️️️️➡️️ Крис Мартин
45' +2
Желтая карточка
Kamil Conteh
ГОЛ! 1:0! Луи Барри
39'
28'
Желтая карточка
Клинтон Мола
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
34
Corey Addai
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
15
Ethan Pye
ЦЗ
26
Оливер Норвуд
ЦП
17
Jay Mingi
ЦП
8
Каллум Кэмпс
ЦП
14
Will Collar
ЦП
7
Jack Diamond
ЦФ
6
Fraser Horsfall
(К) ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
20
Луи Барри
ЦФ
Бристоль Роверс
1
Джошуа Гриффитс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
5
Джеймс Уилсон
(К) ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
22
Kamil Conteh
ЦП
19
Исаак Хатчинсон
АП
8
Grant Ward
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Стокпорт Каунти
46
Nathaniel Mapengu
ЦЗ
24
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Один Бэйли
АП
10
Джейден Феврье
ПВ
40
Bruno Cina
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
9
Isaac Olaofe
ЦФ
Бристоль Роверс
37
Kofi Shaw
ЦЗ
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джейк Гаррет
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
10
Руел Сотириу
ЛВ
2
Joel Senior
ЦФ
2-4-4
34
3
Турай
15
26
Норвуд
8
Кэмпс
14
17
7
20
Барри
19
Вуттон
6
3-1-1-1-4
1
Гриффитс
5
Уилсон
4
27
Билонго
6
Мола
22
19
Хатчинсон
11
Томас
18
Мартин
9
8
19
Вуттон
24
Оньянго
24
Оньянго
19
Вуттон
14
27
Бэйли
27
Бэйли
14
7
10
Феврье
10
Феврье
7
20
Барри
9
9
20
Барри
4
17
Тэйлор
17
Тэйлор
4
8
14
Гаррет
14
Гаррет
8
27
Билонго
7
Синклейр
7
Синклейр
27
Билонго
18
Мартин
10
Сотириу
10
Сотириу
18
Мартин
19
Хатчинсон
2
2
19
Хатчинсон
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Бристоль Роверс
46
Nathaniel Mapengu
ЦЗ
40
Bruno Cina
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
37
Kofi Shaw
ЦЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
46
Nathaniel Mapengu
ЦЗ
40
Bruno Cina
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Остались в запасе
37
Kofi Shaw
ЦЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Стокпорт Каунти - Бристоль Роверс
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
7
Офсайды
1
2
Количество передач
493
308
Сейвы
3
6
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
7
2
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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