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Уиком Уондерерс
Бирмингем Сити
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
2 января, 18:03
0
Руни уволен из «Бирмингема»
2 января, 14:36
5
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
12 ноября 2023, 12:41
0
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
2 января, 18:03
0
Руни уволен из «Бирмингема»
2 января, 14:36
5
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
12 ноября 2023, 12:41
0
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
27 октября 2023, 10:15
0
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»
15 октября 2023, 16:36
0
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Последние матчи
Все
Уиком Уондерерс
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
28.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Ротерхэм
0 : 2
21.09.2024
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
07.09.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
28.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Ротерхэм
0 : 2
21.09.2024
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 6 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
16.09.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 5 тур
Эксетер Сити
0 : 0
07.09.2024
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 4 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
31.08.2024
Уиган Атлетик

Уиком Уондерерс - Бирмингем Сити: обзор матча 17 августа 2024

Уиком Уондерерс
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 2 тур
2 : 3
Матч завершен
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Бирмингем Сити
22' К. Белик (АГ)
90' С. Воукс
31' Э. Мэй
68' Л. Харрис
82' В. Тор Виллумсон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Уиком Уондерерс - Бирмингем Сити
Матч завершен
Замена
Джейсон МакКарти ️️️️➡️️ Джош Сковен
90' +11
90' +5
Замена
Алфонс Сампстед ️️️️➡️️ Виллум Тор Виллумсон
ГОЛ! 2:3! Сэм Воукс
Пас отдал Kieran Sadlier
90'
85'
Замена
Brandon Khela ️️️️➡️️ Люк Харрис
85'
Замена
Лукаш Юткевич ️️️️➡️️ Элфи Мэй
Замена
Jaiden Bartolo ️️️️➡️️ Гэрэт МакКлири
84'
82'
ГОЛ! 1:3! Виллум Тор Виллумсон
Замена
Сэм Воукс ️️️️➡️️ Люк Лихи
74'
68'
ГОЛ! 1:2! Люк Харрис
Пас отдал Ayumu Yokoyama
64'
Замена
Ayumu Yokoyama ️️️️➡️️ Кеши Андерсон
64'
Замена
Виллум Тор Виллумсон ️️️️➡️️ Марк Леонард
Замена
Jasper Pattenden ️️️️➡️️ Райан Тафазолли
58'
Замена
Даниэль Удо ️️️️➡️️ Richard Kone
58'
Замена
Тайрик Бакинсон ️️️️➡️️ M. Butcher
58'
58'
Замена
Кодзи Миеси ️️️️➡️️ Эмиль Ханссон
55'
Желтая карточка
Алекс Кокрейн
Желтая карточка
Райан Тафазолли
45' +2
31'
ГОЛ! 1:1! Элфи Мэй
Желтая карточка
Люк Лихи
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Крыстиан Белик
22'
Желтая карточка
Даниэль Харви
17'
12'
Желтая карточка
Элфи Мэй
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
22
Натан Бишоп
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
10
Люк Лихи
ЛЗ
6
Райан Тафазолли
ЦЗ
17
Джо Лоу
ЦЗ
8
M. Butcher
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
2
Джек Гриммер
(К) ПП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
24
Richard Kone
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Бирмингем Сити
45
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
6
Крыстиан Белик
(К) ОП
12
Марк Леонард
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
26
Люк Харрис
ЦП
13
Пэк Сын Хо
ЦП
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
9
Элфи Мэй
ЦФ
14
Кеши Андерсон
ЦФ
Уиком Уондерерс
1
Франко Равиццоли
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
16
Тайрик Бакинсон
ОП
31
Jasper Pattenden
ЦП
9
Сэм Воукс
ЦФ
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
11
Даниэль Удо
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
23
Алфонс Сампстед
ЦЗ
18
Виллум Тор Виллумсон
ОП
27
Brandon Khela
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
33
Ayumu Yokoyama
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
3-2-2-3
22
Бишоп
6
Тафазолли
17
Лоу
8
10
Лихи
3
Харви
4
Сковен
2
Гриммер
12
МакКлири
24
23
2-1-4-1-2
45
Пикок-Фаррел
2
Лейрд
4
Кларер
6
Белик
20
Кокрейн
26
Харрис
13
Сын Хо
12
Леонард
7
Ханссон
14
Андерсон
9
Мэй
4
Сковен
26
МакКарти
26
МакКарти
4
Сковен
8
16
Бакинсон
16
Бакинсон
8
6
Тафазолли
31
31
6
Тафазолли
10
Лихи
9
Воукс
9
Воукс
10
Лихи
12
МакКлири
29
29
12
МакКлири
24
11
Удо
11
Удо
24
Виллумсон
23
Сампстед
23
Сампстед
Виллумсон
12
Леонард
18
Виллумсон
18
Виллумсон
12
Леонард
26
Харрис
27
27
26
Харрис
7
Ханссон
23
Миеси
23
Миеси
7
Ханссон
14
Андерсон
33
33
14
Андерсон
9
Мэй
10
Юткевич
10
Юткевич
9
Мэй
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Бирмингем Сити
1
Франко Равиццоли
ВР
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
21
Райн Оллсоп
ВР
Остались в запасе
1
Франко Равиццоли
ВР
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Уиком Уондерерс - Бирмингем Сити
3
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
26
74
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
13
13
Офсайды
4
1
Количество передач
218
647
Сейвы
3
1
Точность передач %
61
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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