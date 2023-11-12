Уиком Уондерерс

Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
Руни уволен из «Бирмингема»
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
Руни уволен из «Бирмингема»
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»