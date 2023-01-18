Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Ротерхэм
Бристоль Роверс
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
0
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
6 апреля 2019, 18:58
0
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
6 января 2019, 19:35
0
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
6 января 2019, 18:52
3
Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед»
23 октября 2018, 23:39
5
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ротерхэм
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Шрусбери Таун
1 : 1
28.09.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Ротерхэм
0 : 2
21.09.2024
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 8 тур
Шрусбери Таун
1 : 1
28.09.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 7 тур
Ротерхэм
0 : 2
21.09.2024
Бирмингем Сити
Англия. Первая лига, 6 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Чарльтон
1 : 1
07.09.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 4 тур
Ротерхэм
2 : 1
31.08.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
2 : 1
07.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед

Ротерхэм - Бристоль Роверс: обзор матча 17 августа 2024

Ротерхэм
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бристоль Роверс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ротерхэм - Бристоль Роверс
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Taylor Moore
Замена
Detlef Esapa Osong ️️️️➡️️ S. Nombe
84'
Замена
Джордан Хагилл ️️️️➡️️ Джонсон Кларк-Харрис
84'
Желтая карточка
Джонсон Кларк-Харрис
80'
Замена
Mallik Wilks ️️️️➡️️ Лайам Келли
74'
Замена
S. McWilliams ️️️️➡️️ Христ Тьехи
74'
67'
Замена
Коннор Тэйлор ️️️️➡️️ Брайант Билонго
67'
Замена
Скотт Синклейр ️️️️➡️️ Исаак Хатчинсон
67'
Замена
Джейми Линдси ️️️️➡️️ Grant Ward
57'
Замена
Крис Мартин ️️️️➡️️ Promise Omochere
49'
Замена
Люк МакКормик ️️️️➡️️ Руел Сотириу
44'
Желтая карточка
Руел Сотириу
Желтая карточка
Джейми МакКарт
32'
Желтая карточка
Александер МакДональд
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
20
Диллон Филлипс
ВР
30
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
27
Христ Тьехи
ОП
22
Хаким Одоффин
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
6
Рис Джеймс
ЦП
7
Джо Пауэлл
АП
14
Александер МакДональд
ПВ
9
Джонсон Кларк-Харрис
(К) ЦФ
8
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бристоль Роверс
1
Джошуа Гриффитс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
5
Джеймс Уилсон
(К) ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
22
Kamil Conteh
ЦП
19
Исаак Хатчинсон
АП
10
Руел Сотириу
ЛВ
8
Grant Ward
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
11
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Ротерхэм
1
Cameron Dawson
ВР
3
Коэн Брэмолл
ЛЗ
12
Mallik Wilks
ЦП
17
S. McWilliams
ЦП
10
Джордан Хагилл
ЦФ
19
Detlef Esapa Osong
ЦФ
23
Jack Holmes
ЦФ
Бристоль Роверс
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джейк Гаррет
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
2-2-2-2-2
20
Филлипс
30
МакКарт
24
Хамфрис
27
Тьехи
22
Одоффин
4
Келли
6
Джеймс
7
Пауэлл
14
МакДональд
8
9
Кларк-Харрис
3-1-1-2-3
1
Гриффитс
5
Уилсон
4
27
Билонго
6
Мола
22
19
Хатчинсон
10
Сотириу
11
Томас
9
8
4
Келли
12
12
4
Келли
27
Тьехи
17
17
27
Тьехи
9
Кларк-Харрис
10
Хагилл
10
Хагилл
9
Кларк-Харрис
8
19
19
8
27
Билонго
17
Тэйлор
17
Тэйлор
27
Билонго
19
Хатчинсон
7
Синклейр
7
Синклейр
19
Хатчинсон
10
Сотириу
23
МакКормик
23
МакКормик
10
Сотириу
8
29
Линдси
29
Линдси
8
9
18
Мартин
18
Мартин
9
Остались в запасе
Ротерхэм
Бристоль Роверс
1
Cameron Dawson
ВР
3
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Jack Holmes
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
14
Джейк Гаррет
ОП
2
Joel Senior
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
3
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Jack Holmes
ЦФ
Остались в запасе
14
Джейк Гаррет
ОП
2
Joel Senior
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Ротерхэм - Бристоль Роверс
3
2
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
8
20
Офсайды
1
2
Количество передач
315
316
Сейвы
1
5
Точность передач %
54
57
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+