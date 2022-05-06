Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Кембридж Юнайтед
Кроули Таун
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Больше новостей
Последние матчи
Все
Кембридж Юнайтед
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Мэнсфилд Таун
2 : 1
14.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 3 тур
Кембридж Юнайтед
4 : 4
24.08.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 4 тур
Кроули Таун
0 : 3
31.08.2024
Барнсли
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Брайтон
4 : 0
27.08.2024
Кроули Таун

Кембридж Юнайтед - Кроули Таун: обзор матча 17 августа 2024

Кембридж Юнайтед
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кроули Таун
86' A. Adeyemo
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кембридж Юнайтед - Кроули Таун
Матч завершен
90' +8
Замена
Charlie Barker ️️️️➡️️ Jay Williams
86'
ГОЛ! 0:1! Ade Adeyemo
Пас отдал Джош Флинт
Желтая карточка
James Gibbons
83'
Замена
Тэйлор Ричардс ️️️️➡️️ Daniel Barton
82'
Замена
Liam Bennett ️️️️➡️️ Салли Кайкай
75'
75'
Замена
Jack Roles ️️️️➡️️ Rushian Hepburn-Murphy
Замена
Элиас Качунга ️️️️➡️️ James Brophy
69'
63'
Замена
Панутче Камара ️️️️➡️️ Junior Quitirna
63'
Замена
Cameron Bragg ️️️️➡️️ Max Anderson
63'
Замена
Ade Adeyemo ️️️️➡️️ Скотт Мэлони
60'
Желтая карточка
Junior Quitirna
Желтая карточка
Шейн Ловери
52'
50'
Желтая карточка
Toby Mullarkey
Желтая карточка
Салли Кайкай
49'
45' +1
Желтая карточка
Max Anderson
14'
Желтая карточка
Jay Williams
Желтая карточка
Дэнни Эндрю
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
27
Vicente Reyes
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
29
Connor O'Riordan
ЦЗ
26
James Gibbons
ЦЗ
14
Кори Смит
ЦП
16
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
4
Paul Digby
(К) ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
36
Daniel Barton
ЦФ
7
James Brophy
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Кроули Таун
1
Джо Воллакотт
ВР
24
Toby Mullarkey
ЦЗ
33
Скотт Мэлони
ЦЗ
28
Джош Флинт
ЦЗ
18
Junior Quitirna
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
6
Max Anderson
ЦП
14
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
26
Jay Williams
(К) ЦП
10
Ronan Darcy
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Кембридж Юнайтед
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
17
Тэйлор Ричардс
АП
10
Элиас Качунга
ПВ
34
Brandon Njoku
ЦФ
1
Jack Stevens
ЦФ
Кроули Таун
16
Эдди Бич
ВР
12
Панутче Камара
ЦП
4
Cameron Bragg
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
3-1-5
27
3
Эндрю
26
29
14
Смит
19
Ловери
7
36
11
Кайкай
4
3-5-1-1
1
Воллакотт
24
33
Мэлони
28
Флинт
20
14
26
10
6
18
19
11
Кайкай
2
2
11
Кайкай
36
17
Ричардс
17
Ричардс
36
7
10
Качунга
10
Качунга
7
18
12
Камара
12
Камара
18
6
4
4
6
14
11
11
14
33
Мэлони
22
22
33
Мэлони
26
5
5
26
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Кроули Таун
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
34
Brandon Njoku
ЦФ
1
Jack Stevens
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
16
Эдди Бич
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
Остались в запасе
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
34
Brandon Njoku
ЦФ
1
Jack Stevens
ЦФ
Остались в запасе
16
Эдди Бич
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Кроули Таун
4
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
14
Офсайды
3
6
Количество передач
365
590
Сейвы
2
5
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+