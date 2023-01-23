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Блэкпул
Стокпорт Каунти
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
12 января 2021, 00:55
0
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
19 мая 2016, 09:09
12
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Последние матчи
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Блэкпул
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
1 : 1
28.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 1
14.09.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
1 : 1
28.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 4 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
31.08.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 3 тур
Стокпорт Каунти
2 : 0
24.08.2024
Бристоль Роверс

Блэкпул - Стокпорт Каунти: обзор матча 17 августа 2024

Блэкпул
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 2 тур
0 : 3
Матч завершен
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Стокпорт Каунти
67' Л. Барри
84' Д. Феврье
90+4' I. Olaofe
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Блэкпул - Стокпорт Каунти
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 0:3! Isaac Olaofe
Пас отдал Кайл Вуттон
88'
Замена
Один Бэйли ️️️️➡️️ Will Collar
87'
Замена
Isaac Olaofe ️️️️➡️️ Jay Mingi
Замена
Zachary Ashworth ️️️️➡️️ Хэйден Коулсон
85'
84'
ГОЛ! 0:2! Джейден Феврье
Пас отдал Льюис Бейт
Желтая карточка
Мэттью Пеннингтон
83'
Желтая карточка
Джеймс Хасбэнд
82'
82'
Замена
Тайлер Оньянго ️️️️➡️️ Jack Diamond
Замена
Доминик Баллард ️️️️➡️️ Эшли Флетчер
72'
Замена
Си-Джей Хэмилтон ️️️️➡️️ Роб Аптер
71'
Замена
Джордан Роудс ️️️️➡️️ Кайл Джозеф
71'
70'
Замена
Джейден Феврье ️️️️➡️️ Луи Барри
67'
ГОЛ! 0:1! Луи Барри
Пас отдал Ибу Турай
Замена
Эллиот Эмблтон ️️️️➡️️ Райан Финниган
62'
60'
Желтая карточка
Will Collar
Желтая карточка
Ли Эванс
44'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
31
Дэниэл Гримшоу
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К) ЦЗ
28
Райан Финниган
ЦП
7
Ли Эванс
ЦП
10
Сонни Кэри
ПВ
25
Роб Аптер
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Стокпорт Каунти
34
Corey Addai
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
15
Ethan Pye
ЦЗ
4
Льюис Бейт
(К) ЦП
17
Jay Mingi
ЦП
8
Каллум Кэмпс
ЦП
14
Will Collar
ЦП
7
Jack Diamond
ЦФ
6
Fraser Horsfall
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
20
Луи Барри
ЦФ
Блэкпул
1
Ричард О'Доннелл
ВР
20
Оливер Кейси
ЦЗ
26
Zachary Ashworth
ЦЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Джордан Роудс
ЦФ
19
Доминик Баллард
ЦФ
Стокпорт Каунти
25
Max Metcalfe
ВР
31
Che Gardner
ЦП
24
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Один Бэйли
АП
10
Джейден Феврье
ПВ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
9
Isaac Olaofe
ЦФ
4-2-2-2
31
Гримшоу
15
Коулсон
5
Пеннингтон
3
Хасбэнд
12
Бэггот
28
Финниган
7
Эванс
10
Кэри
25
Аптер
9
Джозеф
11
Флетчер
2-4-4
34
15
3
Турай
17
8
Кэмпс
14
4
Бейт
20
Барри
19
Вуттон
6
7
15
Коулсон
26
26
15
Коулсон
28
Финниган
14
Эмблтон
14
Эмблтон
28
Финниган
25
Аптер
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
25
Аптер
9
Джозеф
16
Роудс
16
Роудс
9
Джозеф
11
Флетчер
19
Баллард
19
Баллард
11
Флетчер
7
24
Оньянго
24
Оньянго
7
14
27
Бэйли
27
Бэйли
14
20
Барри
10
Феврье
10
Феврье
20
Барри
17
9
9
17
Остались в запасе
Блэкпул
Стокпорт Каунти
1
Ричард О'Доннелл
ВР
20
Оливер Кейси
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
25
Max Metcalfe
ВР
31
Che Gardner
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Остались в запасе
1
Ричард О'Доннелл
ВР
20
Оливер Кейси
ЦЗ
Остались в запасе
25
Max Metcalfe
ВР
31
Che Gardner
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Блэкпул - Стокпорт Каунти
3
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
414
491
Сейвы
2
0
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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