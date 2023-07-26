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Рексхэм
Уиком Уондерерс
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
26 июля 2023, 19:40
1
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
26 июля 2023, 08:16
0
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
23 апреля 2023, 08:40
0
Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
26 июля 2023, 19:40
1
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
26 июля 2023, 08:16
0
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
23 апреля 2023, 08:40
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа
8 января 2023, 00:26
0
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
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Последние матчи
Все
Рексхэм
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Лейтон Ориент
0 : 0
28.09.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Лейтон Ориент
0 : 0
28.09.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
16.09.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 5 тур
Рексхэм
3 : 0
07.09.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 4 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.08.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
07.09.2024
Мэнсфилд Таун

Рексхэм - Уиком Уондерерс: обзор матча 10 августа 2024

Рексхэм
10.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Первая лига, 1 тур
3 : 2
Матч завершен
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Уиком Уондерерс
9' M. Cleworth
29' Д. Мэрриот
83' С. Флетчер
89' С. Воукс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рексхэм - Уиком Уондерерс
Матч завершен
Желтая карточка
Стивен Флетчер
90' +2
89'
ГОЛ! 3:1! Сэм Воукс
Пас отдал Люк Лихи
Замена
Себастьян Реван ️️️️➡️️ Elliott Lee
88'
ГОЛ! 3:0! Стивен Флетчер
83'
Замена
Сэм Долби ️️️️➡️️ Джек Мэрриот
76'
Замена
Джордж Эванс ️️️️➡️️ Энди Кэннон
76'
Желтая карточка
George Dobson
71'
Замена
Стивен Флетчер ️️️️➡️️ Ollie Palmer
67'
Желтая карточка
Энди Кэннон
63'
51'
Замена
Даниэль Удо ️️️️➡️️ Тайрик Бакинсон
ГОЛ! 2:0! Джек Мэрриот
Пас отдал Ollie Palmer
29'
27'
Желтая карточка
Тайрик Бакинсон
ГОЛ! 1:0! Max Cleworth
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
1
Артур Оконкво
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
5
Eoghan O'Connell
ЦЗ
29
Ryan Barnett
ЦЗ
8
Энди Кэннон
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
15
George Dobson
ЦП
7
Джеймс МакКлин
(К) ЦП
38
Elliott Lee
ЦФ
9
Ollie Palmer
ЦФ
11
Джек Мэрриот
ЦФ
Уиком Уондерерс
22
Натан Бишоп
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
10
Люк Лихи
ЛЗ
17
Джо Лоу
ЦЗ
16
Тайрик Бакинсон
ОП
4
Джош Сковен
ЦП
2
Джек Гриммер
(К) ПП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
24
Richard Kone
ЦФ
5
Alex Hartridge
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Рексхэм
13
Каллум Бертон
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
24
Дэн Скарр
ЦЗ
17
Luke Bolton
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
19
Сэм Долби
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Уиком Уондерерс
1
Франко Равиццоли
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
6
Райан Тафазолли
ЦЗ
31
Jasper Pattenden
ЦП
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
9
Сэм Воукс
ЦФ
11
Даниэль Удо
ЦФ
3-4-3
1
Оконкво
4
5
29
8
Кэннон
15
7
МакКлин
6
11
Мэрриот
9
38
3-1-2-4
22
Бишоп
3
Харви
17
Лоу
10
Лихи
16
Бакинсон
2
Гриммер
4
Сковен
12
МакКлири
5
24
23
38
23
Реван
23
Реван
38
8
Кэннон
12
Эванс
12
Эванс
8
Кэннон
11
Мэрриот
19
Долби
19
Долби
11
Мэрриот
9
26
Флетчер
26
Флетчер
9
16
Бакинсон
11
Удо
11
Удо
16
Бакинсон
Остались в запасе
Рексхэм
Уиком Уондерерс
13
Каллум Бертон
ВР
24
Дэн Скарр
ЦЗ
17
Luke Bolton
ЦП
1
Франко Равиццоли
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
6
Райан Тафазолли
ЦЗ
31
Jasper Pattenden
ЦП
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
9
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
13
Каллум Бертон
ВР
24
Дэн Скарр
ЦЗ
17
Luke Bolton
ЦП
Остались в запасе
1
Франко Равиццоли
ВР
8
M. Butcher
ЦЗ
6
Райан Тафазолли
ЦЗ
31
Jasper Pattenden
ЦП
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
9
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Рексхэм - Уиком Уондерерс
3
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
13
7
Офсайды
1
0
Количество передач
307
372
Сейвы
2
3
Точность передач %
61
68
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
2
3
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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