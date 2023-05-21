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Питерборо Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
23 июля, 09:31
2
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
7 января, 19:00
1
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
2 марта 2022, 08:58
0
Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала
2 марта 2022, 00:04
3
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Питерборо» и вышел в 1/8 финала
27 января 2018, 17:28
2
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
23 июля, 09:31
2
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
7 января, 19:00
1
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
29 июля 2022, 23:53
0
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
24 июля 2022, 10:58
0
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Последние матчи
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Питерборо Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
28.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Рединг
2 : 1
28.09.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 5 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
24.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
28.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 5 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
24.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 1
14.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 4 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.08.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 8 тур
Рединг
2 : 1
28.09.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
21.09.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Болтон
0 : 4
14.09.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 4 тур
Ротерхэм
2 : 1
31.08.2024
Хаддерсфилд Таун

Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 10 августа 2024

Питерборо Юнайтед
10.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Первая лига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Хаддерсфилд Таун
36' Э. Эванс
45+1' Б. Уайлс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
82'
Замена
Дэвид Касуму ️️️️➡️️ Джонатан Хогг
78'
Замена
Дэнни Уорд ️️️️➡️️ Джош Корома
78'
Замена
Херби Кейн ️️️️➡️️ Энтони Эванс
78'
Замена
Джахайм Хедли ️️️️➡️️ Микель Миллер
Желтая карточка
Archie Collins
73'
71'
Желтая карточка
Микель Миллер
Замена
Donay O'Brien-Brady ️️️️➡️️ Махамаду Сусохо
66'
Замена
Cian Hayes ️️️️➡️️ Кваме Поку
66'
Замена
David Ajiboye ️️️️➡️️ Sam Curtis
59'
45' +1
ГОЛ! 0:2! Бен Уайлс
36'
ГОЛ! 0:1! Энтони Эванс
Пас отдал Бен Уайлс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
2
Sam Curtis
ЦЗ
37
Emmanuel Fernandez
ЦЗ
5
Oscar Wallin
ЦЗ
10
Махамаду Сусохо
ОП
11
Кваме Поку
АП
14
Джоэл Рэндалл
ПВ
4
Archie Collins
(К) ЦФ
21
Jack Sparkes
ЦФ
9
Chris Conn-Clarke
ЦФ
17
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Хаддерсфилд Таун
1
Ли Николлс
ВР
5
Михал Хелик
ЦЗ
32
Том Лис
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
(К) ЦП
8
Бен Уайлс
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
21
Энтони Эванс
ЦП
17
Броди Спенсер
ЦП
14
Микель Миллер
ЛВ
11
Рис Хили
ЦФ
10
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Питерборо Юнайтед
1
Николас Билокапич
ВР
6
Ромони Кричлоу
ЦЗ
35
Donay O'Brien-Brady
ЦП
16
David Ajiboye
ЦФ
10
Abraham Odoh
ЦФ
18
Cian Hayes
ЦФ
7
Malik Mothersille
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джахайм Хедли
ЛЗ
4
Мэтти Пирсон
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
16
Херби Кейн
ЦП
9
Кайан Харрат
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-1-2-4
31
Стир
2
37
5
10
Сусохо
11
Поку
14
Рэндалл
4
17
Джонс
9
21
2-5-1-2
1
Николлс
5
Хелик
32
Лис
6
Хогг
2
Серенсен
21
Эванс
17
Спенсер
8
Уайлс
14
Миллер
10
Корома
11
Хили
10
Сусохо
35
35
10
Сусохо
2
16
16
2
11
Поку
18
18
11
Поку
14
Миллер
15
Хедли
15
Хедли
14
Миллер
6
Хогг
18
Касуму
18
Касуму
6
Хогг
21
Эванс
16
Кейн
16
Кейн
21
Эванс
10
Корома
25
Уорд
25
Уорд
10
Корома
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
1
Николас Билокапич
ВР
6
Ромони Кричлоу
ЦЗ
10
Abraham Odoh
ЦФ
7
Malik Mothersille
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
12
Крис Максвелл
ВР
4
Мэтти Пирсон
ЦЗ
9
Кайан Харрат
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Николас Билокапич
ВР
6
Ромони Кричлоу
ЦЗ
10
Abraham Odoh
ЦФ
7
Malik Mothersille
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
4
Мэтти Пирсон
ЦЗ
9
Кайан Харрат
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
7
17
Офсайды
1
5
Количество передач
458
376
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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