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Кроули Таун
Блэкпул
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
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Последние матчи
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Кроули Таун
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 5 тур
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0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
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0 : 3
31.08.2024
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Брайтон
4 : 0
27.08.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 1
14.09.2024
Эксетер Сити

Кроули Таун - Блэкпул: обзор матча 10 августа 2024

Кроули Таун
10.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Первая лига, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Блэкпул
16' R. Hepburn-Murphy
33' Ж. Китирна
74' Э. Флетчер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кроули Таун - Блэкпул
Матч завершен
Желтая карточка
Toby Mullarkey
88'
83'
Замена
Роб Аптер ️️️️➡️️ Хэйден Коулсон
Замена
Jack Roles ️️️️➡️️ Ronan Darcy
78'
74'
ГОЛ! 2:1! Эшли Флетчер
73'
Желтая карточка
Джеймс Хасбэнд
72'
Замена
Джейк Бисли ️️️️➡️️ Джордан Роудс
72'
Замена
Эшли Флетчер ️️️️➡️️ Кайл Джозеф
Желтая карточка
Панутче Камара
71'
Замена
Панутче Камара ️️️️➡️️ Max Anderson
61'
60'
Замена
Эллиот Эмблтон ️️️️➡️️ Оливер Норберн
Желтая карточка
Джош Флинт
59'
Желтая карточка
Джо Воллакотт
38'
35'
Желтая карточка
Ли Эванс
ГОЛ! 2:0! Жуниор Китирна
Пас отдал Ronan Darcy
33'
ГОЛ! 1:0! Rushian Hepburn-Murphy
Пас отдал Jeremy Kelly
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
1
Джо Воллакотт
ВР
33
Скотт Мэлони
ЦЗ
24
Toby Mullarkey
ЦЗ
28
Джош Флинт
ЦЗ
6
Max Anderson
ЦП
14
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
26
Jay Williams
(К) ЦП
10
Ronan Darcy
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Блэкпул
31
Дэниэл Гримшоу
(К) ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
20
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
7
Ли Эванс
ЦП
6
Оливер Норберн
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
10
Сонни Кэри
ПВ
9
Кайл Джозеф
ЦФ
16
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Кроули Таун
16
Эдди Бич
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦП
12
Панутче Камара
ЦП
4
Cameron Bragg
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Блэкпул
1
Ричард О'Доннелл
ВР
26
Zachary Ashworth
ЦЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
25
Роб Аптер
ПВ
18
Джейк Бисли
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
3-5-1-1
1
Воллакотт
33
Мэлони
24
28
Флинт
14
26
10
20
6
18
Китирна
19
4-2-2-2
31
Гримшоу
5
Пеннингтон
20
Кейси
3
Хасбэнд
15
Коулсон
7
Эванс
6
Норберн
10
Кэри
22
Хэмилтон
16
Роудс
9
Джозеф
6
12
Камара
12
Камара
6
10
11
11
10
6
Норберн
14
Эмблтон
14
Эмблтон
6
Норберн
15
Коулсон
25
Аптер
25
Аптер
15
Коулсон
16
Роудс
18
Бисли
18
Бисли
16
Роудс
9
Джозеф
11
Флетчер
11
Флетчер
9
Джозеф
Остались в запасе
Кроули Таун
Блэкпул
16
Эдди Бич
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦП
4
Cameron Bragg
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
1
Ричард О'Доннелл
ВР
26
Zachary Ashworth
ЦЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
16
Эдди Бич
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦП
4
Cameron Bragg
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
Остались в запасе
1
Ричард О'Доннелл
ВР
26
Zachary Ashworth
ЦЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Кроули Таун - Блэкпул
4
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
10
Нарушения
15
9
Офсайды
2
3
Количество передач
473
402
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
6
5
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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