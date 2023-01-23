«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут