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Бертон Альбион
Линкольн
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
8
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
2
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
0
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
8
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
29 августа 2019, 00:22
0
«Эвертон» пропустил от клуба Д3 «Линкольна» на первой минуте
28 августа 2019, 21:56
0
Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии
20 апреля 2018, 11:44
4
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Последние матчи
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Бертон Альбион
Линкольн
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 7 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
0 : 0
21.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 6 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 7 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 6 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2024
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Англия. Первая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
0 : 0
31.08.2024
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Англия. Первая лига, 3 тур
Бертон Альбион
0 : 0
24.08.2024
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Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 7 тур
Линкольн
0 : 0
21.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 6 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 1
14.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 4 тур
Стивенидж
0 : 1
31.08.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 3 тур
Линкольн
4 : 1
24.08.2024
Мэнсфилд Таун

Бертон Альбион - Линкольн: обзор матча 10 августа 2024

Бертон Альбион
10.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Первая лига, 1 тур
2 : 3
Матч завершен
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Линкольн
5' У. Годвин-Малифе
41' Б. Бодин
9' П. О'Коннор
22' Т. Дариква
86' П. О'Коннор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бертон Альбион - Линкольн
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Итан Эрхахон
86'
ГОЛ! 2:3! Пауди О'Коннор
Пас отдал Том Бейлисс
82'
Замена
Robert Street ️️️️➡️️ Jovon Makama
Замена
Мэйсон Беннетт ️️️️➡️️ Билли Бодин
77'
75'
Замена
Freddie Draper ️️️️➡️️ Ben House
Замена
Jack Armer ️️️️➡️️ Томас Калинаускас
72'
66'
Замена
Jack Moylan ️️️️➡️️ John Joshua Mckiernan
Замена
Кгаогело Чауке ️️️️➡️️ Кьяран Гиллиган
62'
43'
Желтая карточка
Dylan Duffy
ГОЛ! 2:2! Билли Бодин
Пас отдал Кьяран Гиллиган
41'
22'
ГОЛ! 1:2! Тендэй Дариква
Пас отдал Том Бейлисс
9'
ГОЛ! 1:1! Пауди О'Коннор
Пас отдал Шон Рауэн
ГОЛ! 1:0! Удока Годвин-Малифе
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Гарри Истед
ВР
19
Дилан Уильямс
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
6
Райан Суини
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К) ОП
34
Бен Уитфилд
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
7
Томас Калинаускас
АП
11
Билли Бодин
ПВ
15
Terence Vancooten
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Линкольн
1
Джордж Уикенс
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
5
Adam Jackson
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
17
Dylan Duffy
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
6
Итан Эрхахон
(К) ЦП
27
Jovon Makama
ЦФ
10
John Joshua Mckiernan
ЦФ
18
Ben House
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Бертон Альбион
1
Макс Крокомб
ВР
26
Finn Delap
ЦЗ
14
Nicholas Akoto
ЦЗ
33
Кгаогело Чауке
ЦП
18
R. Burrell
ЦФ
32
Мэйсон Беннетт
ЦФ
17
Jack Armer
ЦФ
Линкольн
31
Зак Джикок
ВР
27
Jay Benn
ЦЗ
22
Том Хамер
ПЗ
28
Jack Moylan
ЦП
29
Robert Street
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
4
L. Montsma
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Истед
19
Уильямс
6
Суини
2
Годвин-Малифе
4
Уотт
34
Уитфилд
25
Гиллиган
7
Калинаускас
11
Бодин
9
Орси
15
4-3-3
1
Уикенс
15
О'Коннор
5
2
Дариква
23
Рауэн
17
8
Бейлисс
6
Эрхахон
18
10
27
25
Гиллиган
33
Чауке
33
Чауке
25
Гиллиган
11
Бодин
32
Беннетт
32
Беннетт
11
Бодин
7
Калинаускас
17
17
7
Калинаускас
10
28
28
10
27
29
29
27
18
34
34
18
Остались в запасе
Бертон Альбион
Линкольн
1
Макс Крокомб
ВР
26
Finn Delap
ЦЗ
14
Nicholas Akoto
ЦЗ
18
R. Burrell
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
31
Зак Джикок
ВР
27
Jay Benn
ЦЗ
22
Том Хамер
ПЗ
4
L. Montsma
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
1
Макс Крокомб
ВР
26
Finn Delap
ЦЗ
14
Nicholas Akoto
ЦЗ
18
R. Burrell
ЦФ
Остались в запасе
31
Зак Джикок
ВР
27
Jay Benn
ЦЗ
22
Том Хамер
ПЗ
4
L. Montsma
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Бертон Альбион - Линкольн
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
11
Офсайды
4
2
Количество передач
464
229
Сейвы
0
3
Точность передач %
78
63
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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