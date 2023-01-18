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Бристоль Роверс
Нортгемптон Таун
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
2
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
2
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
22 сентября 2016, 21:26
3
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
22 сентября 2016, 00:40
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
22 сентября 2016, 00:14
2
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
21 сентября 2016, 20:02
5
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Последние матчи
Все
Бристоль Роверс
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Нортгемптон Таун
0 : 2
28.09.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
21.09.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
2 : 1
07.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Нортгемптон Таун
0 : 2
28.09.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
21.09.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
0 : 0
31.08.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 3 тур
Барнсли
2 : 2
24.08.2024
Нортгемптон Таун

Бристоль Роверс - Нортгемптон Таун: обзор матча 10 августа 2024

Бристоль Роверс
10.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Первая лига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Нортгемптон Таун
90+2' Б. Билонго
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бристоль Роверс - Нортгемптон Таун
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Ben Fox
ГОЛ! 1:0! Брайант Билонго
Пас отдал Люк Томас
90' +2
90' +1
Желтая карточка
Сэм Хоскинс
85'
Замена
Акин Одимайо ️️️️➡️️ Aaron McGowan
82'
Замена
Тарик Фосу ️️️️➡️️ Уильям Хондермарк
82'
Замена
James Wilson ️️️️➡️️ Каллум Мортон
Замена
Joel Senior ️️️️➡️️ Promise Omochere
77'
Замена
Michael Forbes ️️️️➡️️ Исаак Хатчинсон
77'
Замена
Джейми Линдси ️️️️➡️️ Grant Ward
67'
62'
Замена
Tyler Magloire ️️️️➡️️ Jordan Willis
Замена
Люк МакКормик ️️️️➡️️ Скотт Синклейр
58'
Желтая карточка
Джошуа Гриффитс
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
1
Джошуа Гриффитс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
5
Джеймс Уилсон
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
22
Kamil Conteh
ЦП
7
Скотт Синклейр
(К) ЦП
19
Исаак Хатчинсон
АП
11
Люк Томас
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
8
Grant Ward
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Нортгемптон Таун
1
Ли Бердж
ВР
3
Aaron McGowan
ЦЗ
5
Jon Guthrie
(К) ЦЗ
8
Ben Fox
ЦП
23
Уильям Хондермарк
ЦП
18
Кэмерон Макгихан
ЦП
10
Мич Пайннок
ЛВ
7
Сэм Хоскинс
ПВ
6
Jordan Willis
ЦФ
14
Ali Koiki
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
25
Michael Forbes
ЦЗ
14
Джейк Гаррет
ОП
23
Люк МакКормик
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
2
Joel Senior
ЦФ
Нортгемптон Таун
13
Никола Цанев
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
22
Акин Одимайо
ЦЗ
25
Joshua Tomlinson
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
11
James Wilson
ЦФ
2
Tyler Magloire
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Гриффитс
27
Билонго
4
5
Уилсон
6
Мола
22
7
Синклейр
19
Хатчинсон
8
9
11
Томас
2-3-2-3
1
Бердж
3
5
8
23
Хондермарк
18
Макгихан
7
Хоскинс
10
Пайннок
39
Мортон
14
6
19
Хатчинсон
25
25
19
Хатчинсон
7
Синклейр
23
МакКормик
23
МакКормик
7
Синклейр
8
29
Линдси
29
Линдси
8
9
2
2
9
3
22
Одимайо
22
Одимайо
3
23
Хондермарк
24
Фосу
24
Фосу
23
Хондермарк
39
Мортон
11
11
39
Мортон
6
2
2
6
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Нортгемптон Таун
35
Matthew Hall
ВР
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джейк Гаррет
ОП
Главный тренер
Шон Норс
13
Никола Цанев
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
25
Joshua Tomlinson
ЦЗ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джейк Гаррет
ОП
Остались в запасе
13
Никола Цанев
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
25
Joshua Tomlinson
ЦЗ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Бристоль Роверс - Нортгемптон Таун
1
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
13
Офсайды
4
1
Количество передач
358
329
Сейвы
1
4
Точность передач %
61
56
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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