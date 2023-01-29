Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом

Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала

Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»

Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»

Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова

Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом

«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере