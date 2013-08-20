Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
Брат Беллингема заинтересовал два клуба АПЛ
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
Брат Беллингема заинтересовал два клуба АПЛ