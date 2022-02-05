Плимут Аргайл

Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти

Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд

Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд

Руни вновь получил работу в Чемпионшипе

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти