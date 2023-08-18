«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги