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Кардифф
Оксфорд
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
18 августа 2023, 17:14
0
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
16 июля 2023, 11:53
1
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2 июля 2023, 10:50
0
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
16 мая 2023, 11:28
2
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
18 августа 2023, 17:14
0
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
16 июля 2023, 11:53
1
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2 июля 2023, 10:50
0
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
16 мая 2023, 11:28
2
Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
23 июня 2022, 07:58
0
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
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Последние матчи
Все
Кардифф
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кардифф
3 : 5
28.08.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ковентри
1 : 0
27.08.2024
Оксфорд

Кардифф - Оксфорд: обзор матча 21 апреля 2025

Кардифф
21.04.2025, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
- : -
Не начался
Оксфорд
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Кардифф - Оксфорд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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