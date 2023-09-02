Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты