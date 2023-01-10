«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов
Red Bull стал совладельцем английского клуба
Определился победитель плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
Мудрик объяснил свое празднование гола в матче с «Лидсом»
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов
Red Bull стал совладельцем английского клуба
Определился победитель плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
Мудрик объяснил свое празднование гола в матче с «Лидсом»