Куинз Парк Рейнджерс

Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца

Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»