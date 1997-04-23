Алания - Локомотив

|29 тур
|29 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Алания
|12 тур
|15 мая, среда
|00:00
|Алания
|1:0
|Локомотив
|29 тур
|29 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Алания
|12 тур
|15 мая, среда
|00:00
|Алания
|1:0
|Локомотив
|28 тур
|19 сентября, воскресенье
|00:00
|Алания
|1:0
|Локомотив
|12 тур
|17 мая, понедельник
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Алания
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|34
|22
|7
|5
|67:30
|+37
|73
|2.
|Ротор
|34
|20
|8
|6
|54:27
|+27
|68
|3.
|Динамо М
|34
|19
|11
|4
|50:20
|+30
|68
|4.
|Шинник
|34
|15
|10
|9
|38:35
|+3
|55
|5.
|Локомотив
|34
|15
|9
|10
|47:37
|+10
|54
|6.
|Черноморец Нв
|34
|13
|14
|7
|40:26
|+14
|53
|7.
|Крылья Советов
|34
|14
|7
|13
|32:30
|+2
|49
|8.
|Зенит
|34
|13
|10
|11
|28:29
|-1
|49
|9.
|Балтика
|34
|11
|16
|7
|38:33
|+5
|49
|10.
|Алания
|34
|14
|4
|16
|52:42
|+10
|46
|11.
|Торпедо М
|34
|13
|6
|15
|50:46
|+4
|45
|12.
|ЦСКА
|34
|11
|9
|14
|31:42
|-11
|42
|13.
|Ростов
|34
|9
|14
|11
|34:38
|-4
|41
|14.
|Жемчужина
|34
|11
|7
|16
|38:51
|-13
|40
|15.
|Тюмень
|34
|9
|7
|18
|28:46
|-18
|34
|16.
|Факел
|34
|7
|5
|22
|25:49
|-24
|26
|17.
|Локомотив НН
|34
|6
|5
|23
|26:60
|-34
|23
|18.
|КАМАЗ
|34
|8
|3
|23
|38:75
|-37
|21
|* - КАМАЗ: снято 6