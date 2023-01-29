Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты