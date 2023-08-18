Куинз Парк Рейнджерс

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа