Сандерленд

Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
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Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
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