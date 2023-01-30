Плимут Аргайл

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»