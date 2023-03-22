Шеффилд Юнайтед

Определился первый вылетевший из АПЛ клуб

Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа

Определился первый вылетевший из АПЛ клуб

Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа

Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца

Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца

Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена

Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа